Ile zarabia europejska arystokracja

Brytyjski dwór królewski jest uważany za jeden z „najdroższych" w Europie. Stanowi on jednak raczej wyjątek, gdyż w większości dużych europejskich monarchii wydatki na dwór są bardzo skromne. Nie to co w małych królestwach. Jest to bardzo ciekawa zależność - zauważył komentator radia Sputnik Oleg Obuchow.