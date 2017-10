Assange: Trump ma swoje sekrety

Jednak zdaniem Assange'a amerykański przywódca ma swoje sekrety.

© Sputnik. Ministry of defence of the Russian Federation Czy rosyjska triada jądrowa „zmotywowała” USA do działania?

„Jestem przekonany, że Trump ma sekrety, ale nie korzysta z poczty elektronicznej i wcześniej nie pracował w rządzie. Co udało się znaleźć dziennikarzom z CNN i New York Times? Jedynie dwie rzeczy: jedną stronę deklaracji podatkowej Trumpa za jeden rok (została opublikowała w NYT) i nagranie rozmowy w busie o molestowaniu seksualnym przez niego kobiet. To tyle, co wykopały całe amerykańskie media" — cytuje RIA Novosti słowa Assange'a.

Podkreślił, że przypuszczenie, iż WikiLeaks wyprzedziły całą amerykańską prasę w poszukiwaniach informacji o 2 kandydatach na prezydenta nie zgadza się z rzeczywistością.