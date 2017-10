Potop w Soczi (wideo)

Na przykład w dzielnicy Adlerskiej samochody zmieniły się w pojazdy pływające. Silne opady deszczu i lokalne ulewy z burzami, gradem i porywami wiatru do 25 m/s wrócą do kurortu w najbliższych godzinach i utrzymają się do 31 października. W związku z tym poziom wody na rzekach niebezpiecznie wzrośnie.

Ratownicy apelują do mieszkańców i gości kurortu o zachowanie wszelkich środków ostrożności — niepozostawianie samochodów pod drzewami, banerami reklamowymi i innymi konstrukcjami.

Wszystkie slużby ratownicze i komunalne zostały postawione w stan gotowości.