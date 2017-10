Rosja opracowuje helikopter rozwijający prędkość do 400 km/h

Nowy rosyjski helikopter wojskowy, który może rozwijac prędkość do ponad 400 km/h, nie jest tworzony na bazie Mi-24. To będzie zupełnie nowy kompleks lotniczy – poinformował szef przygotowania bojowego lotnictwa Sił Powietrzno-Kosmicznych Federacji Rosyjskiej Oleg Czesnokow.

Dzień Lotnictwa Bojowego Sił Powietrzno-Kosmicznych Rosji corocznie obchodzony jest 28 października.

«Co dotyczy perspektyw stworzenia helikoptera rozwijającego prędkość powyżej 400 km/h, to dziś prace takie są prowadzone. To będzie zupełnie nowy kompleks lotniczy, on nie jest tworzony na bazie Mi-24. Na bazie Mi-24 urządzono latające laboratorium, w celu opracowania rozwiązań technicznych" – powiedział Czesnokow w wywiadzie dla gazety "Krasnaja zwiezda"».

Zauważył, że większość prac naukowo-badawczych w zakresie rozwoju kompleksów lotnictwa wojskowego skierowanych jest na zwiększenie zasięgu wykrywalności, rozpoznania, a także porażenia celów o dowolnej porze dnia, w prostych i trudnych warunkach pogodowych.

"W tym celu przede wszystkim opracowuje się systemy celownicze nowej generacji, a także nowe kompleksy kierowania i samo wyposażenie rakietowe podwyższonego zasięgu" – wyjaśnił wojskowy. Podkreślił, że "już drugi rok z rzędu technika lotnicza trafia do wojska z wyprzedzeniem terminów i na dziś 75% jednostek wojskowych lotnictwa jest w pełni wyposażonych w nowy sprzęt. W pozostałych jednostkach są zmodernizowane modele" – powiedział Czesnokow.