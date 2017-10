Putin: „Ktoś celowo zbiera biomateriał Rosjan”

Oznajmił to prezydent Rosji Władimir Putin na posiedzeniu Rady ds. Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i Praw Człowieka.

„Jeśli próbki, to jeszcze nic. Czy wiedzą Państwo, że materiał biologiczny jest zbierany w całym kraju. Przy czym wśród różnych grup etnicznych i ludzi mieszkających w różnych punktach geograficznych Rosji. Pytanie — po co to robią? Robią celowo i profesjonalnie. Jesteśmy obiektem bardzo dużego zainteresowania" — powiedział Putin.