Kiedy amerykańskie wojska opuszczą Irak?

© AFP 2017/ Haidar Hamdani Irak: szturm na ostatni bastion PI

Szef Departamentu Stanu Rex Tillerson powiedział, że premier Iraku Hajdar al-Abadi nie prosił o to, aby wojska USA opuściły kraj. Stany Zjednoczone będą obecne w Iraku dopóty, dopóki nie pokonają ugrupowania terrorystycznego Państwo Islamskie.

Tillerson mówił o tym na przesłuchaniach w senackiej komisji ds. międzynarodowych.

„Pozostaniemy w Iraku tak długo, dopóki nie pokonamy Państwa Islamskiego" — powiedział polityk, którego cytuje agencja informacyjna Ria Novosti.

Szef Departamentu Stanu USA dodał również, że premier Iraku Hajdar al-Abadi nie prosił, by amerykańskie wojska opuściły kraj. Co się tyczy podstaw do pozostania USA w Iraku, Tillerson podkreślił, że wszystko odbywa się w ramach ustaw, zezwalających na użycie siły wojskowej za granicą, które zostały uchwalone przez Kongres USA w roku 2001 i 2002.

Szef amerykańskiego resortu polityki zagranicznej dodał również, że obecnie Stany Zjednoczone znajdują się w Iraku na zaproszenie irackiego rządu.