Trump i Netanjahu całują się na izraelsko-palestyńskiej granicy (foto)

Zdjęcie graffiti artysta opublikował na swoim profilu na Twitterze.

W rozmowie z agencją Reuters artysta powiedział, że namalowane w jedną noc graffiti ma na celu zwrócenie uwagi na Palestyńczyków, którzy jego zdaniem „ugrzęzli w wewnętrznym więzieniu".

Graffiti wzbudziło zainteresowanie licznych turystów, którzy robili sobie zdjęcia na jego tle. Po upływie jakieś czasu graffiti zostało zamalowane, o czym artysta również napisał na swoim profilu w Twitterze.

Jak wynika z ostatniego wpisu grafficiarza, nad wizerunkiem pocałunku pojawił się napis. Netanjahu z podniesionym do góry palcem mówi „Nice" (fajnie - red.).

The honourable Israeli Prime Minister Benjamin "Bibi" Netanyahu is pleased with yesterday's developments pic.twitter.com/ULbhb5ue5j