„Turcja ma zakusy na Krym”

Lider ukraińskiej partii Swoboda Ołeh Tiahnybok oznajmił, że Turcja może zająć Krym. Powiedział to na antenie telewizji NewsOne.

© AFP 2017/ Mark Ralston Są Chińczycy, którzy o Warszawie pamiętają

Tiahnybok podkreślił, że Turcy nie bez powodu przyczynili się do uwolnienia dwóch zastępców szefa zakazanej w Rosji organizacji Medżlis narodu krymskotatarskiego Achtema Czijgoza i Ilmiego Umerowa. „Turcja ma jednak zakusy na Krym. Uważają go za swoje rdzenne terytorium i nie wykluczam, że kolejnym krokiem — za rok, pięć lat, dziesięć lat lub w najbliższej perspektywie — mogą nastąpić działania Turcji na rzecz stworzenia nie tylko autonomii narodowej, o czym mówił Poroszenko, lecz w ogóle odrębnego państwa” — powiedział lider Swobody.

25 października dwóch zastępców szefa Medżlisu narodu krymskotatarskiego Achtem Czijgoz i Ilmi Umerow skazani w Rosji na karę pozbawienia wolności zostali wydani Turcji. Najpierw przywieziono ich do Symferopola, następnie polecieli samolotem do Anapy i z Anapy do Ankary.

© Sputnik. Miroslav Rotar Ukraina zapowiada twardą rezolucję ONZ w sprawie Krymu

We wrześniu Umerow został skazany na dwa lata kolonii karnej. Oskarżono go o publiczne nawoływanie i działania mające na celu zmianę integralności terytorialnej Rosji. Chijgoz został uznany winnym zorganizowania zamieszek pod murami krymskiego parlamentu w lutym 2014 roku przed referendum w sprawie statusu Krymu i skazany na osiem lat pozbawienia wolności w kolonii karnej.