Na Ukrainie i w krajach bałtyckich nie ustaje dyskryminacja rosyjskich rodaków, powiedział minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow.

„Podejmowane są próby oczerniania działania rodaków, rozłamu w ich szeregach, oderwania od Rosji. W niektórych krajach, zwłaszcza na Ukrainie i w krajach bałtyckich, nie ustaje ich bezpośrednia dyskryminacja” — powiedział Ławrow, przemawiając na konferencji rosyjskich rodaków mieszkających za granicą „Stulecie Rosyjskiej Rewolucji: Jedność dla przyszłości”.

Zdaniem ministra, MSZ Rosji, rosyjskie ambasady i konsulaty konsekwentnie bronią praw rodaków, w tym celu wykorzystują zarówno dwustronne mechanizmy, jak i potencjał różnych organizacji międzynarodowych.

„Na naszą pomoc i wsparcie możecie zawsze liczyć” — powiedział minister spraw zagranicznych Rosji.

Wcześniej Ławrow podkreślił, że mieszkańcy DRL i ŁRL odmówili poparcia niekonstytucyjnego zamachu stanu, za co zostali zaatakowani przez resztę Ukrainy.

„(Mieszkańcy Donbasu — red.) znaleźli się w obecnej sytuacji, ponieważ odmówili poparcia niezgodnego z konstytucją zamachu stanu. Ta część Donbasu nie atakowała reszty Ukrainy. To oni zostali zaatakowani . Zaatakowani i nazwani terrorystami. To niebywałe, oni niczego nie chcieli, tylko tego, aby ich nie ruszać. Powiedzieli: «Nie uznajemy waszego zamachu stanu, dajcie nam zorientować się co i jak». Im nadal próbuje się wmówić oskarżenia o terroryzm i zamierzają ich osądzić” — powiedział Ławrow 16 października podczas debaty panelowej pt. „Polityka globalna i jej agenda: Jak chronić pokój” w kuluarach Światowego Festiwalu Młodzieży i Studentów w Soczi.