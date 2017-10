Skąd Putin wie o zbieraniu biomateriału Rosjan?

Prezydent Rosji Władimir Putin otrzymał od służb specjalnych informację o tym, że obcokrajowcy zbierają biomateriał Rosjan. Tymi danymi przywódca państwa w poniedziałek podzielił się z członkami Rady ds. Praw Człowieka — powiedział dziennikarzom rzecznik prasowy Putina Dmitrij Pieskow.

© Sputnik. Denis Petrov Amerykanie chcą walczyć na całym świecie

„Ta informacja (pochodzi) od rosyjskich służb specjalnych, rzeczywiście niektórzy emisariusze prowadzą podobną działalność — przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych organów” — podkreślił przedstawiciel Kremla. Według niego „takie przypadki zostały zauważone i służby specjalne oraz oczywiście prezydent mają tę informację”.

Wczoraj na posiedzeniu Rady ds. rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i praw człowieka Putin zadał sobie pytanie, po co obcokrajowcy zbierają materiał biologiczny Rosjan.

Według niego „oczywiście trzeba podchodzić do tego bez lęku”. „Niech robią co chcą, a my powinniśmy robić to co powinniśmy” — uważa głowa państwa.