„Jądrowa aluzja” USA pod adresem Korei Północnej

Tę wiadomość na antenie radia Sputnik skomentował Adam Brojnowski, akademik, badacz z Australijskiego Uniwersytetu Narodowego.

B-2 to bombowiec dalekiego zasięgu, który jest zdolna do przenoszenia zarówno broni konwencjonalnej, jak i jądrowej — grawitacyjnych bomb jądrowych , które przypuszczalnie mogą zniszczyć infrastrukturę wojskową, zwłaszcza podziemne centra dowodzenia i kierowania. Mogę założyć, że jest to ostrzeżenie dla Korei Północnej o gotowości i zdolności USA do ataku na KRLD.

Trump odwiedzi Japonię, Koreę Południową i Chiny, zaczynając od Japonii 5 listopada. Na pierwszy rzut oka byłoby to demonstracją zobowiązania Waszyngtonu wobec sojuszników, którzy zastanawiali się, czy mogą liczyć na USA w przypadku konfliktu z Koreą Północną.

Spotkanie Trumpa z Abe poprze inicjatywę Abe w celu wspierania remilitaryzacji własnego systemu bezpieczeństwa Japonii. Celem [podróży] będzie również zapewnienie Korei Południowej, że USA zamierzają wzmocnić swoją obecność w Korei Południowej. Trump prawdopodobnie przeprowadzi rozmowy z Japonią i Koreą Południową o dostarczaniu technologii wojskowych z USA… wykorzystując rzekome zagrożenie ze strony Korei Północnej, aby usprawiedliwić wzrost wydatków wojskowych.

© Sputnik. Ilya Pitalev KRLD przeprowadziła szkolenia w zakresie masowej ewakuacji ludności

Badacz wypowiedział się również na temat oświadczenia szefa Pentagonu Jamesa Mattisa, który stwierdził, że ​​USA w żadnym wypadku nie uznają Korei Północnej za mocarstwo jądrowe:

Słowa Mattisa zbiegły się w czasie z wylotem bombowca B-2. Bombowiec B-2 dodaje wagi słowom Mattisa, dowodząc jego powagę. To sugeruje, że Korea Północna nie może prowadzić negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi na tych warunkach. Oczekuje się, że Korea Północna zasiądzie do stołu negocjacyjnego, zrezygnuje z broni nuklearnej w zamian za coś, co USA mogą dać Korei Północnej. To zabiera Korei Północnej dźwignie nacisku, które kraj ma nadzieję zdobyć dzięki broni nuklearnej — jeśli jakiekolwiek negocjacje się odbędą.