Powiedział o tym w wywiadzie dla gazety Wojenno-Promyszlennyj Kurjer wiceminister obrony Jurij Borisow.

Przypomniał, że siły jądrowe są głównym czynnikiem powstrzymującym teoretyczną agresję przeciwko Rosji.

„Nasza tarcza rakietowo-jądrowa musi być niezawodna, by nikomu nawet do głowy nie przyszła myśl o sprawdzeniu naszej wytrzymałości" — podkreślił Borisow.

Co się tyczy broni wysoko precyzyjnej, według słów wiceministra zaczyna ona odgrywać coraz większą rolę we współczesnych konfliktach lokalnych.

„Niewątpliwie będzie rozwijać się robotyka, ponieważ zarysowuje się ogólna tendencja do przeprowadzania operacji zbrojnych bez udziału człowieka. Chociaż do zaawansowanych inteligentnych systemów jest jeszcze daleko, roboty są już normą życia" — dodał Borisow.

Urzędnik wyraził przekonanie, że do lat 2025-2026 w Rosji pojawią się nowe rodzaje broni, które wniosą poważne zmiany do strategii i taktyki działań zbrojnych. We wrześniu wicepremier Dmitrij Rogozin podkreślił, że program państwowy może zostać przyjęty do końca roku, a nacisk będzie położony nie na modernizację, lecz na tworzenie nowych modeli broni.