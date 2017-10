Strzelanina w Nowym Jorku. Są ofiary

W centrum Nowego Jorku doszło do strzelaniny. Informuje się o minimum 4 ofiarach śmiertelnych i wielu rannych.

Do strzelaniny doszło na Manhattanie, informację podał portal PzFeed na swoim Twitterze.

New York Daily news informuje, że do strzelaniny doszło niedaleko szkoły.

Jak poinformował jeden ze świadków zdarzenia, dwa samochody ciężarowe zderzyły się ze sobą, po czym z jednego z nich wybiegł uzbrojony mężczyzna, rzucił się za kimś w pogoń i wystrzelił z broni 5-6 razy.

Na miejscu jest policja i straż pożarna. Okoliczności wydarzenia są ustalane.

Jak poinformował portal Pix 11, w wyniku incydentu zginęły nie cztery, a dwie osoby, a kilka zostało rannych. Według świadków pojazd wjechał w tłum ludzi, po czym doszło do wymiany ognia między kierowcą a policjantami. Ranny napastnik został zatrzymany. Policja Nowego Jorku potwierdziła tę informację.

Najpierw zobaczyłem wypadek i pobiegłem przez most na miejsce zdarzenia. Był tam mężczyzna z dwoma pistoletami, biegał po ulicy, goniono go. Następnie usłyszałem cztery wystrzały, wszyscy rzucili się do ucieczki — powiedział jeden ze świadków.

Samochód potrącił dwie osoby, a potem uderzył w autobus. Zobaczyłem dwa ciała i powyginane rowery na ulicy — napisał ktoś inny na Twitterze.