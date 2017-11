Jak pech to pech

Mieszkaniec włoskiej Vicenzy przeżył iście nieudany dzień: po powrocie z pracy dowiedział się, że jego dom został ograbiony, a żona zdradza go z sąsiadem.

© Fotolia/ Kaspars Grinvalds Dlaczego kobiety przestają uprawiać seks?

Jak informują włoskie media, najpierw 54-letni mężczyzna odkrył, że do jego domu przez okno włamali się złodzieje, ukradli wszystkie drogocenne rzeczy i szafę z siedmioma egzemplarzami broni myśliwskiej. Zrozpaczony poszedł do sąsiada, żeby zapytać, czy nie widział przestępców. I częściowo mu się to udało: w łóżku sąsiada zobaczył swoją żonę.

Nie wiadomo, jak by się to wszystko skończyło, gdyby złodzieje nie zabrali mu broni. Policji, która przybyła na miejsce w związku z kradzieżą, udało się zapobiec kłótni.

Później ukradzioną broń znaleziono poza miastem, ale jak na razie nie zwrócono jej mężczyźnie.