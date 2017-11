Miedwiediew ma czas na wszystko (foto, wideo)

Premier rosyjskiego rządu przebywa w Chinach z dwudniową wizytą.

„Macie rację, przy takim (napiętym — red.) grafiku pracy nie zawsze łatwo jest znaleźć czas na sport , jednak zawsze staram się to robić, gdyż w życiu każdego człowieka powinna być obecna nie tylko praca, ale także możliwość spędzania czasu z rodziną, poczytania książki czy uprawiania sportu. Jeśli chcesz coś robić, to znajdziesz na to czas, koniec końców doba ma 24 godziny" — powiedział premier Rosji, odpowiadając na pytanie, jak godzi pracę i czas wolny.

Miedwiediew podzielił się z chińskimi internautami, że lubi zimowe dyscypliny sportowe: „(…)Kiedy tylko jest taka możliwość, staram się jeździć na nartach — bardzo to lubię i myślę, że jest to dobry sposób na wypoczynek" — podkreślił polityk, dodając, że stara się również pływać i jeździć na rowerze. Zdaniem rosyjskiego premiera każdy współczesny człowiek powinnien dbać o dobrą formę fizyczną.