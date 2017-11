„Nowy pomysł" Ukrainy ws. Krymu

Według projektu Rosja powinna znieść zakaz działalności organizacji Medżlis narodu krymskotatarskiego. Według Nikolenko w rezolucji podkreśla się konieczność zapewnienia wykształcenia w języku ukraińskim i krymskotatarskim. Zauważa się również, że organizacje międzynarodowe powinny otrzymać dostęp do Krymu.

Dyplomata poinformował, że głosowanie odnośnie rezolucji w Trzecim Komitecie odbędzie się w połowie listopada. Odnotowano, że w grudniu dokument zostanie przedstawiony do głosowania w Zgromadzeniu Ogólnym.

Wcześniej szef MSZ Ukrainy Paweł Klimkin oświadczył, że Kijów wniesie do ONZ nowy projekt rezolucji ds. praw człowieka na Krymie.

"Ta rezolucja powinna potępić działania Federacji Rosyjskiej w zakresie niewpuszczania organizacji międzynarodowych i humanitarych do okupowanego Krymu. Powinna jednoznacznie wezwać Rosję do wypełniaia decyzji międzynarodowego sądu ONZ" – powiedział minister.

„Krok bez perspektyw"

Zastępca przewodniczącego Komitetu ds. Międzynarodowych Rady Federacji Rosji Władimir Dżabarow poradził Klimkinowi, by naprawił sytuację praw człowieka we własnym państwie, a dopiero później w Rosji.

"Wszystko to są próby zwrócenia uwagi i zaostrzenia sytuacji" – powiedział senator. Jego zdaniem to absolutnie pozbawiony perspektyw krok ze strony Kijowa.

"Można spokojnie zignorować to oświadczenie. To jest niepoważne. Tym bardziej że jeśli ta rezolucja będzie przechodzić przez Radę Bezpieczeństwa, to oczywiście zostanie zablokowana. Niech pohałasują na Zgromadzeniu, czy na jakimś komitecie. Myślę, że to krok bez perspektyw" – powiedział.

Na Krymie skrytykowali nową rezolucję Ukrainy

Wicepremier Krymu Dmitrij Połonskij skomentował zaktualizowany projekt rezolucji ds. praw człowieka na półwyspie, wniesiony przez Kijów do ONZ.

Między innymi skrytykował żądanie Ukrainy , aby znieść zakaz organizacji Medżlis narodu krymskotatarskiego, podkreślając, że w Federacji Rosyjskiej ta organizacja zotała uznana za ekstremistyczną. Według Połonskiego tak samo Kijów mógłby domagać się uznania Państwa Islamskiego czy innych podobnych ugrupowań.

Wicepremier zaznaczył również, że pretensje z powodu zapewnienia na półwyspie edukacji w języku ukraińskim i krymskotatarskim są bezpodstawne, ponieważ rodzice krymskich uczniów mogą samodzielnie wybrać język bez jakiejkolwiek dyskryminacji.

"A w jakim języku krymianie mają ochotę się uczyć, to już inna sprawa, dlatego twierdzenie, że jest inaczej, to kłamstwo i działanie o charakterze politycznym" – dodał.