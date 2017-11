Żyrynowski wróży Ukrainie rozpad

© Sputnik. Ramil Sitdikow Ksenia Sobczak o swoich związkach z Putinem

Ukraińskie władze zrzucają odpowiedzialność za wewnętrzne problemy państwa, włącznie z przestępczością, na Moskwę, ale kiedyś one przeważą i Ukraina się rozpadnie – uważa lider LDPR Władimir Żyrinowski.

"Nielegalna władza niszczy tych, którzy pomogli jej stanąć u steru, zrzucając poprzednich rządzących. Teraz nie są już potrzebni, przeszkadzają, nie pasują do nowej politycznej konfiguracji. A w sytuacji, kiedy władza na Ukrainie wyraża otwarcie wrogą pozycję wobec Rosji, każde przestępstwo, wewnętrzne porachunki – wszystko to można łatwo zrzucić na Moskwę. Ale długo to trwać nie może. Wewnętrzne problemy Ukrainy przeważą i to państwo, wymyślone kiedyś przez bolszewików, rozpadnie się, pozostawiając swoje ziemie sąsiednim państwom" – powiedział Żyrinowski.