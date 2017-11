Putin opowiedział o rozmowach z Rouhanim i Alijewem

© Sputnik. Mikhail Alaeddin Syryjscy saperzy znaleźli w Aleppo włoskie miny

"Omówiliśmy ważne kwestie w sferze stabilności, walki z przestępczością, z terroryzmem. Ale najważniejsze były problemy o charakterze ekonomicznym" – powiedział Putin.

Podkreślił, że Rosja, Iran i Azerbejdżan to najwięksi producenci węglowodorów. "To nie znaczy, że powinniśmy konkurować. To znaczy, że powinniśmy skoordynować wysiłki" – podkreślił prezydent Federacji Rosyjskiej.