Rezolucja ONZ ma pomóc Ukrainie odzyskać Krym

Uaktualniony projekt rezolucji ws. Krymu, wniesiony przez Kijów do Zgromadzenia Ogólnego ONZ, będzie zawierać szereg nowych żądań wobec Rosji, które mogą doprowadzić do „zwrócenia” półwyspu Kijowowi, donosi „Ukrinform”, powołując się na stałego przedstawiciela Ukrainy przy ONZ Władimira Jelczenkę.

Jego zdaniem dokument potwierdza, że między Ukrainą a Rosją istnieje konflikt zbrojny. Potępia także stosowanie rosyjskiego prawa na Krymie i „przymusowe” przejście mieszkańców półwyspu na rosyjskie obywatelstwo. Projekt wskazuje na „brak jurysdykcji Rosji na półwyspie”, co „sprawia, że ​​jej decyzje i prawa na Krymie są znikome”.

© Sputnik. Aleksiej Pawliszak Kijów woli bezludny Krym, byleby ukraiński

Kijów wzywa rosyjskie władze do zapewnienia procesu edukacyjnego w językach ukraińskim i krymskotatarskim , a także przestrzegania praw Ukrainy, w szczególności w odniesieniu do mienia.

Według Jelczenki dokument zawiera wniosek do sekretarza generalnego ONZ o koordynację działań struktur organizacji w celu implementacji postanowień rezolucji.

„Jeśli my i nasi partnerzy będziemy wytrwali, prędzej czy później Rosja będzie zmuszona pod międzynarodowym naciskiem do spełnienia wszystkich tych wymogów. Praca ta zbliża do deokupacji Krymu, co jest naszym głównym celem” — przekonuje.

Rezolucja wzywa także do zniesienia zakazu „Medżlisu Narodu Krymskotatarskiego” i otwarcia dostępu do półwyspu dla organizacji międzynarodowych.

Władze Krymu skrytykowały ten dokument. Wicepremier półwyspu Dmitrij Połonski podkreślił, że wszystkie pretensje dotyczące edukacji w języku ukraińskim i krymskotatarskim są bezzasadne, ponieważ rodzice krymskich uczniów mogą samodzielnie wybrać język bez jakiejkolwiek dyskryminacji.

Deputowana Dumy Państwowej Natalia Pokłonska nazwała projekt rezolucji absurdalnym, stwierdzając, że prawa człowieka są naruszane w Kijowie i innych ukraińskich miastach, a nie na Krymie.