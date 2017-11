Tajemnica masowej śmierci bajkalskich nerp (wideo)

„Według stanu na wieczór 30 października łączna liczba znalezionych martwych nerp wynosiła 132 osobników. Znalezione zostały na brzegach Bajkału w obwodzie irkuckim i w Buriacji. Ciała zwierząt nie noszą śladów obrażeń, co świadczy o tym, że nie zostały zabite. Wyniki badań specjalistów także nie wskazują na to, by padły ofiarą epidemii" — powiedziała przedstawicielka zarządu terytorialnego Rosprirodnadzoru Irina Szuszakowa.

© Sputnik. Alexandr Kryazhev Eurazja podzieli się na dwie części na Bajkale

Wyjaśnieniem przyczyn śmierci nerp zajmą się specjaliści służby weterynaryjnej obwodu irkuckiego, im właśnie przekazano do zbadania materiały zebrane przez funkcjonariuszy połączonej dyrekcji rezerwatów przyrody nad jeziorem Bajkał — poinformowała rzeczniczka resortu ds. ochrony środowiska Olga Kudrina.

Masowa śmierć nerp bajkalskich może być wynikiem infekcji i samoregulacji populacji — powiedział dyrektor regionalnego stowarzyszenie na rzecz Bajkału Siergiej Szapchajew. „Mogła ją wywołać jakaś choroba, infekcja, która zabiła nerpy. Populacja nerp bardzo się powiększyła, działają mechanizmy samoregulacyjne, które mogą być ponadto wywołane zanieczyszczeniem środowiska. Kiedy nerp staje się zbyt dużo, wybuchają choroby zakaźne" — powiedział Szapchajew i dodał, że ostatnia taka masowa śmierć nerp była obserwowana około 20 lat temu, kiedy to tysięce osobników zmarło na skutek epidemii nosówki.

Według wstępnych danych masowa śmierć nie jest wynikiem działalności człowieka — powiedział rzecznik rosyjskiego ministerstwa środowiska Nikołaj Gudkow.

„Według wstępnych ocen Rosprirodnadzoru śmierć ssaków nie ma związku z jakimkolwiek czynnikiem antropogenicznym, jej przyczyny mają charakter naturalny, obecnie są one ustalane" — oświadczył Gudkow. Jak powiedział, inspektorzy Rosprirodnadzoru razem z Centrum Analiz Laboratoryjnych i Pomiarów Technicznych we wschodniosyberyjskim regionie pobrali próbki wody w Bajkale w kilku punktach w Buriacji i obwodzie irkuckim w celu ustalenia stopnia ewentualnego zanieczyszczenia jeziora.

Według danych resortu ds. ochrony środowiska liczebność populacji nerp wynosi dzisiaj około 130 tysięcy osobników. W 2014 roku ten wskaźnik wynosił 110 tys. osobników. Jednocześnie coraz częściej nerpy spotykane są na płytkich wodach Bajkału. Przemysłowy połów bajkalskich nerp jest objęty zakazem. Połów dozwolony jest tylko w celach podtrzymania tradycyjnego modelu życia i realizacji tradycyjnej działalności gospodarczej rdzennych mniejszościowych narodów, a także w celach badawczo-naukowych i kontrolnych.

Masowa śmierć bajkalskich nerp jest najprawdopodobniej wynikiem selekcji naturalnej — mówią biolodzy irkuckiego nerpinarium. Ich zdaniem populacja nerp bajkalskich jest nazbyt liczna, by ssak mógł czuć się swobodnie.

„Masowa śmierć bajkalskich nerp jest najprawdopodobniej rezultatem selekcji naturalnej. Brakuje karmy dla tak dużej populacji, słabe osobniki zapadają na choroby i umierają" — wyjaśniają specjaliści pracujący w nerpinarium.