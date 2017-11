Jak izolować USA? Pozwolić im „działać"

© Sputnik. Alexei Druzhinin Iran wymienił swojego wroga numer jeden

Wcześniej najwyższy przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei oświadczył na spotkaniu z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, że współpraca obydwu państw umożliwi „izolację Stanów Zjednoczonych". Chamenei mówił w szczególności o rezygnacji z dolara i jego zastąpieniu walutami narodowymi w operacjach dwustronnych i wielostronnych.

„Oświadczenia najwyższego przywódcy Iranu ajatollaha Chameneiego o tym, że współpraca Teheranu i Moskwy umożliwi izolację USA, nie uważam za otwartą hiperbolę" — powiedział Kosaczew agencji Ria Novosti. Kosaczew zauważył, że tym bardziej nie jest skłonny odnosić się ze sceptycyzmem do tych oświadczeń.

„Chodzi przede wszystkim o umiejętność odparcia amerykańskich sankcji, których niesłusznie użyto przeciwko naszym państwom i które po prostu nie pozostawiają innego wyboru, jak nauczenia się stawiania im oporu" — powiedział rosyjski senator.

Opór ten oznacza według eksperta maksymalne zmniejszenie negatywnego wpływu USA na gospodarki i społeczeństwa Rosji i Iranu. Przejście na rozliczenia w walutach narodowych i osłabienie roli dolara w stosunkach dwustronnych jest zdaniem senatora w pełni logicznym i możliwym do realizacji krokiem.

„Co więcej, jak wynika z cytatów w mediach, irański lider mówił o tym, że współpraca Rosji i Iranu w zakresie walki z terroryzmem w Syrii wydatnie ograniczyła autorytet Stanów Zjednoczonych tym kraju. I to także fakt, z którym Waszyngton musi się liczyć" — przekonuje szef komisji ds. międzynarodowych Rady Federacji.

Jego zdaniem „nikt na świecie nie czyni więcej na rzecz izolacji Ameryki niż sam Waszyngton swoją nieporadną polityką w duchu „Ameryka przede wszystkim". Dotyczy to również tematyki irańskiej. To właśnie USA postawiły w wątpliwość najważniejsze międzynarodowe porozumienie ws. programu nuklearnego Teheranu, „czym wywołały, delikatnie mówiąc, zaniepokojenie własnych europejskich sojuszników" — podkreślił Kosaczew.

Senator dodał, że analogiczna sytuacja miała miejsce w kwestiach klimatu, międzynarodowych porozumień handlowych, sankcji z pociąganiem do odpowiedzialności osób trzecich, w wyniku których w niebezpieczeństwie znalazły się europejskie spółki. „Dlatego sądzę, że tym, którzy chcą izolacji Ameryki, wystarczy zwyczajnie nie utrudniać jej kursu na samoizolację" — powiedział Kosaczew.

„Inna kwestia to, do czego to doprowadzi zarówno Amerykę jak i cały świat" — powiedział rosyjski senator, dodając, że dla całej planety lepiej by było, gdyby supermocarstwo grało według wspólnych zasad, a nie dyktowało swoje własne.

„Ale to wymaga dialogu wszystkich pozostałych światowych graczy, w tym Rosji i Iranu" — skonkludował Kosaczew.