Co ma ZSRR do iPhone'a?

W internecie pojawiły się ogłoszenia o sprzedaży miejsca w kolejce po nowy smartfon iPhone X do sklepu przy ulicy Twerskiej w Moskwie.

Ceny za miejsce sięgają aż 89 tys. rubli!

Treść niektórych ogłoszeń jest podobna. „Wielu chce mieć długo oczekiwany iPhone X, ale nie ma czasu, by od nocy 2 listopada do rana stać w kolejce, tym bardziej, że do Rosji przywiozą niewielką partię. Zrobię wszystko, żebyś kupił iPhone'a jako jeden z pierwszych. Zajmę dla Ciebie kolejkę i będę w niej stać” — czytamy w jednym ogłoszeniu. „Bądź pierwszy” — zachęca drugie. Oficjalna sprzedaż iPhone X w Rosji ruszy 3 listopada o 8:01. Cena smartfona wynosi 79990 rubli w wersji 64Gb i 91990 za wersje 256Gb.

Kolejka do sklepu firmowego Apple zaczęła ustawiać się trzy dni przed startem sprzedaży, 31 października. Ludzie zapisują się na liście, na której obecnie znajduje się 300 nazwisk. W „żywej” kolejce stoi pierwsza „sześćdziesiątka” osób z listy. Kilkudziesięciu spragnionych nowości zamierza czekać do jutra rano — przynieśli krzesła, termosy i koce. Korespondent gazety Kommersant donosi z miejsca wydarzeń, że pod sklepem odbył się „apel”, po czym kolejka się rozeszła.