Ukraińska ustawa o oświacie to „językowy rasizm”

© Sputnik. Алексей Фурман Wołodymyr Wiatrowycz - notoryczny ukraiński nacjonalista i apologeta UPA

„Nasza organizacja UNESCO nie może trzymać się na uboczu, gdy deptane są jej akty normatywne, gdy jej państwa członkowskie dają przykład ekstremistycznych zachowań. Mam na myśli Konwencję w sprawie zwalczania dyskryminacji w dziedzinie oświaty, której postanowienia są poważnie naruszane w związku z przyjęciem na Ukrainie ustawy o oświacie” – powiedziała minister.

Jak podkreśliła, „inaczej jak językowym rasizmem tego nazwać nie można”.

Wcześniej współprzewodniczący ukraińskiej partii Blok Opozycyjny Ołeksandr Wiłkuł powiedział, że Komisja Wenecka wystawiła ocenę tej ustawie.

„Jesteśmy jedynymi w ukraińskim parlamencie, którzy głosowali przeciwko ustawie o oświacie i którzy mówili partiom władzy: „Nie popierajcie jej”. Aby nie zhańbić się przed całym światem, gdy PACE ją faktycznie potępiło. Teraz do nas przyjechały delegacje Komisji Weneckiej i nasza opinia, to, co mówimy, jest całkowicie zgodne z tym, co mówili europejscy eksperci – powiedział Wiłkuł.

Jak dodał, sekretarz Komisji Weneckiej Thomas Markert zwrócił uwagę na to, że normy językowe ustawy o oświacie odbiegają od obowiązującego prawa, głównie od ustawy o podstawach polityki językowej państwa, którą obecnie rozpatruje Trybunał Konstytucyjny Ukrainy.