Planeta monstrum, która nie ma prawa istnieć

Gazowy gigant pod nazwą NGTS-1b osiąga rozmiary Jowisza i znajduje się w gwiazdozbiorze Gołębia w odległości 600 lat świetlnych od Ziemi. Jego masa jest o 20 % mniejsza niż masa Jowisza. Temperatura na powierzchni osiąga 530 ° C albo 800 К. Zauważa się, że rok na tej planecie trwa 2,6 dnia, a jej odległość do słońca równa się 3% odległości między Ziemią i Słońcem.

Według obliczeń naukowców, to jest planeta tylko dwukrotnie mniejsza niż słońce, wokół którego krąży. To czyni gazowego giganta największą w tej kategorii znaną planetą we Wszechświecie.

Istnienie NGTS-1b przeczy teorii powstawania planet, zgodnie z którą stosunkowo niewielkie gwiazdy tworzą wokół się twarde ciała niebieskie, ale nie gazowe giganty, dla stworzenia których słońca nie mogą zebrać wystarczająco dużo materiału.

"Odkrycie NGTS-1b było dla nas wielką niespodzianką. Nie sądziliśmy, że znajdziemy taką wielką planetę koło tak niewielkiej gwiazdy. To stawia pod znakiem zapytania to, co wiemy o tworzeniu się planet" – powiedział Daniel Bayliss, autor badań.