Rosja i Ukraina mogą wznowić współpracę przy An-124 Rusłan

© AFP 2017/ Siergiej Bobok Czy Ukraina i Rosja już nigdy nie będą partnerami?

Ukraińskie przedsiębiorstwo państwowe „Antonow" może zgodzić się na przedłużenie zdatności do lotów samolotów linii lotniczych „Volga-Dnepr" z siedzibą w Uljanowsku, chociaż współpraca państw w przemyśle lotniczym została demonstracyjnie zerwana po przyłączeniu Krymu do Rosji. W zamian za to Kijów może otrzymać dokumentację niezbędną do przedłużenia zdatności lotniczej samolotów Ił-76. Jednak jak poinformowały źródła „Kommiersanta", porozumienie może nie dojść do skutku, jeśli „Rada Najwyższa Ukrainy przedłoży względy polityczne nad zdrowy rozsądek".

O tym, że rosyjskie towarowe linie lotnicze „Volga-Dnepr" i ukraińskie przedsiębiorstwo przemysłu lotniczego „Antonow" prowadzą negocjacje za zamkniętymi drzwiami ws. przedłużenia zdatności do lotów samolotów An-124 Rusłan, poinformowało gazetę kilka źródeł w przemyśle lotniczym. „Na zawarciu porozumienia zależy obydwu stronom, jednak ostateczna decyzja nie została na razie podjęta z powodu trudnych stosunków między dwoma krajami — powiedział jeden z rozmówców «Kommiersanta». Na razie znana jest cena usług i miejsce wykonania prac: brygada ukraińskiego przedsiębiorstwa przeprowadzi je w fabryce «Aviastar-SP» w Uljanowsku" — dodał.

© Sputnik. Sergey Mamontov Kijów likwiduje koncern Antonow

Zdaniem źródła dziennika w rosyjskim przemyśle lotniczym przystąpienie do prac zakładu „Antonow" na podstawie nowych negocjacji jest potrzebne bardziej Kijowowi niż Moskwie. „Od 2016 roku ukraińskie przedsiębiorstwo nie wyprodukowało ani jednego samolotu, a utrzymywanie zdatności lotniczej «Rusłanów» to dla niego zawsze jakieś pieniądze".

Inny rozmówca gazety podkreślił jednak: „Linie lotnicze «Volga-Dnepr» zajmują się dostawami ładunków w ramach dużych kontraktów międzynarodowych (przewożą na przykład produkowane w Europie satelity do kosmodromu Kourou w Gujanie Francuskiej). Jeśli podejmowane przez Ukrainę próby zablokowania lotów «Rusłanów» za granicę zakończą się sukcesem, wpłynie to na zwiększenie cen transportu, a klienci, zamawiający te aparaty kosmiczne, raczej nie będą z tego zadowoleni".

Źródło „Kommiersanta" zbliżone do ukraińskiego gabinetu ministrów liczy na to, że porozumienie między „Volgą-Dnepr" a zakładem lotniczym „Antonow" zostanie ostatecznie zawarte — „jeśli (oczywiście — red.) Rada Najwyższa Ukrainy nie przedłoży względów politycznych nad zdrowy rozsądek".

© Sputnik. Roman Pilipey Ukraińska spółka Antonow jest winna Rosji 2,7 mln dolarów

„Przy zawieraniu porozumienia zwracamy uwagę na to, że samoloty transportowe Ił-76, które posiada Rosja, a także Siły Zbrojne Ukrainy — to własność intelektualna Biura Konstrukcyjnego im. Iljuszyna" — powiedział rozmówca gazety. Jego zdaniem jeśli strona ukraińska „uprze się ws. «Rusłanów»", to może ściągnąć na siebie problemy, związane z samolotami Ił-76 , które do przedłużenia zdatności lotniczej potrzebują dokumentacji rosyjskiego Biura Konstrukcyjnego im. Iljuszyna.