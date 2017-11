Poroszenko do wojsk rakietowych: „Bądźcie gotowi na powrót do Donbasu”

Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko oświadczył, że wojska rakietowe i artyleria powinny być gotowe do powrotu na linię podziału do Donbasu, jeśli zajdzie taka potrzeba.

„Dziś musimy doskonalić umiejętności, szybką reakcję i przemieszczanie się, rozmieszczanie systemów artyleryjskich i rakietowych. Wycofano was z linii podziału, ale powinniście być gotowi wrócić na nią w każdym momencie i przystąpić do walki , jeśli będzie to podyktowane potrzebą obrony” – powiedział Poroszenko podczas wizyty w jednostce wojskowej w obwodzie kijowskim.