Ze Sputnikiem w Muzeum Wojny Ojczyźnianej 1812 r. w Moskwie

Marzyli Państwo, aby pójść w Moskwie do muzeum — a do Moskwy daleko? Nic straconego! Redakcja Sputnik Polska zabierze Was w wirtualną podróż — tym razem do interesującego Muzeum Wojny Ojczyźnianej 1812 roku, znajdującego się w samym "sercu" Moskwy, na Placu Rewolucji