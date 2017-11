© AFP 2017/ Delil Souleiman Nielegalna baza USA w At Tanfie

Według świadków amerykańscy doradcy niedawno rozłożyli niedaleko Er Rukban nowy obóz, do którego zjeżdżają się członkowie formacji zbrojnych ze Wschodniego Kalamunu, rejonu Umm Al-Karjatajn i Pustyni Syryjskiej. Spośród nich tworzona jest kolejna „umiarkowana opozycja" — Syryjska Armia Narodowa, której podstawę stanowią Jaysh Aswad al-Sharqiya, Kuvat Shahid Ahmad Abdu i Liwa Shuhada al-Qaryatayn. Rosyjskie centrum twierdzi, że amerykańscy doradcy negocjują z dowódcami polowymi wysokość wynagrodzenia.

Przewodniczący Towarzystwa Przyjaźni i Współpracy Biznesowej z Państwami Arabskimi, były dyplomata Wiaczesław Matuzow przypomniał, że to właśnie Stany Zjednoczone, wspólnie z niektórymi politykami arabskich monarchii Zatoki Perskiej zapoczątkowały destabilizację sytuacji w Syrii — o czym mówią otwarcie sami arabscy politycy.

Teraz, kiedy Ameryka postanowiła zrzucić całą odpowiedzialność za utworzenie organizacji terrorystycznych na Arabów, takie wystąpienia są bardzo ważnym dowodem na zbrodnie, które popełniała administracja amerykańska za prezydenta Baracka Obamy. Wszystko, co obserwujemy na terytorium Syrii jest produktem amerykańskiej polityki. I to, co robią tam obecnie amerykańscy wojskowi, jest kolejnym dowodem na to, że Stany Zjednoczone biorą bezpośredni udział w ludobójstwie na narodzie syryjskim — uważa Wiaczesław Matuzow.

Zdaniem eksperta nic nie wskazuje na to, aby strategia Waszyngtonu wobec Syrii miała się zmienić — m.in. z powodu sytuacji, w jakiej znalazł się Donald Trump.

„Jeśli przyjrzymy się temu, co dzieje się na najwyższym szczeblu władzy w USA, to chce się po prostu śmiać, a czasem nawet robi się przykro… Ameryka jest obecnie państwem, w którym nie ma władzy. Wszystkimi procesami kierują pewne siły spoza amerykańskiej administracji, które są żądne krwi i nie mają żadnych zasad, a ich działalność jest sprzeczna ze wszystkimi normami międzynarodowego prawa. Ameryka jest obecnie w rozterce, Trump jako prezydent praktycznie nie ma możliwości rządzenia, a działania podejmują ludzie pokroju Johna McCaina i neokonserwatyści, którzy od samego początku dążyli do takiej sytuacji na Bliskim Wschodzie" — uważa Wiaczesław Matuzow.