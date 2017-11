USA zmodernizują triadę nuklearną

W wiadomości opublikowanej 31 października przez Biuro Budżetowe Kongresu USA czytamy, że 1,2 biliona dolarów po cenach z 2017 roku zaplanowane na inwestycje w Strategiczne Siły Nuklearne obejmują 800 miliardów dolarów na utrzymanie wymaganego poziomu istniejących zasobów, a 400 miliardów dolarów na modernizację Strategicznych Sił Nuklearnych Stanów Zjednoczonych w ciągu najbliższych trzech dekad aż do roku 2046 — informuje „Gazeta.Ru”.

Marynarkę Wojenną USA czeka wymiana atomowych podwodnych okrętów rakietowych typu „Ohio” na najnowsze podwodne krążowniki rakietowe strategicznego przeznaczenia typu „Columbia”. Siły Powietrzne otrzymają na zbrojenie nowy perspektywiczny bombowiec strategiczny B-21 „Raider”. Oprócz tego Siły Powietrzne USA planują całkowicie zastąpić przestarzałe międzykontynentalne pociski balistyczne Minuteman III nowym perspektywicznym modelem. Na zakończenie na uzbrojenie amerykańskiego lotnictwa trafi nowy strategiczny pocisk manewrujący z głowicą nuklearną.

Amerykańska Agencja Bezpieczeństwa Jądrowego przeznaczy znaczne środki na modernizację głowic nuklearnych używanych w różnych systemach dostarczania Pentagonu. Wreszcie amerykański resort wojskowy przeznaczy niemałe pieniądze na udoskonalenie systemu zarządzania Strategicznych Sił Nuklearnych, który jest niezbędny do utrzymania triady nuklearnej na najwyższym stopniu gotowości bojowej.

Jest to pierwszy taki plan obliczony na 30 lat, w którym przeanalizowano i przewidziano przyszłe nakłady na broń jądrową. W okresie od 2017 do 2026 roku wyniosą one co najmniej 400 miliardów dolarów.

Biuro Budżetowe Kongresu USA przewiduje wyodrębnienie 313 miliardów dolarów na atomowe okręty podwodne, 149 miliardów dolarów na międzykontynentalne pociski balistyczne, 266 miliardów dolarów na bombowce strategiczne i 44 miliardy dolarów na inne systemy. Wydatki zbliżają się do 890 miliardów dolarów dla Departamentu Obrony i 352 miliardów dolarów dla Departamentu Energii USA.