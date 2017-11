Ferrari grozi odejściem z „Formuły-1"

© AFP 2017/ Mario Laporta Włosi porzucają swój kraj, bo nie mogą znaleźć pracy

Według informacji tygodnika producenci silników dla zespołów „ Formuły-1 " i nowi właściciele serii wyścigowej Liberty Media zamierzają zmniejszyć koszty utrzymania zespołu. Prezes Ferrari Sergio Marchionne nie zgadza się z tymi zmianami.

„Jeśli nie zostaną zapewnione warunki przynoszące korzyść marce i sytuacji na rynku, a także ukierunkowane na wzmocnienie wyjątkowej pozycji Ferrari, zrezygnujemy z udziału w „Formule-1" — oświadczył Marchionne.

© Zdjęcie: NUST MISIS Moskwa: Życie z drukarki i prąd z farby

Prezes zespołu zauważył także, że wyjście byłoby dla Ferrari korzystne z punktu widzenia dochodów i wydatków. „«Formuła-1» żyje naszą krwią od momentu jej pojawienia się. Ale nie możemy inaczej postąpić. Jeśli zmienić nie do poznania piaskownicę, w której się bawimy, to ochota do zabawy nam przejdzie" — dodał Marchionne.

7 listopada odbędzie się spotkanie właścicieli firm zarządzających „Formułą-1" ze strategiczną grupą, na którym będą omawiane kwestie ograniczenia budżetu i założenia regulaminowe pod kątem ich ewentualnej zmiany.

Porozumienie włoskiej stajni z „Formułą-1" obowiązuje do 2020 roku. Ferrari występuje w części wyścigowej od 1950 roku. W mistrzostwach bierze w sumie udział 10 zespołów.