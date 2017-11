Nowe szturmowe „Raptory” dla rosyjskiej floty

Nowe kutry to szturmowa wersja kutrów patrolowych projektu 03160 „Raptor”, które potrafią rozwijać prędkość ponad 80 km/h oraz polować w każdą pogodę. Testy najnowszego kutra powinny rozpocząć się przed końcem roku, przy czym nie wykluczone, że terminy zostaną skorygowane, pisze gazeta „Izwiestia”.

© Zdjęcie: Military-Maritime Fleet of the Russian Federation Flota Czarnomorska dostała dwa najnowsze kutry „Raptor”

Planuje się, że nowe szturmowe „Raptory” pojawią się we wszystkich flotach , a także na Morzu Kaspijskim. Wersja z ciężkim uzbrojeniem będzie używana do patrolowania strefy przybrzeżnej i zwalczania małych statków wroga. Ponadto nowe kutry będą w stanie zapewnić poważne wsparcie ogniowe desantowi lub grupom sił specjalnych. Staną się idealnymi maszynami do operacji przybrzeżnych.

Eksperci uważają, że nowe uzbrojone „Raptory” to w rzeczywistości kanonierki i będą bardzo potrzebne na Bałtyku i na Morzu Azowskim.