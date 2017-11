Waszyngton zainteresowała propozycja Moskwy

„

Próbujemy stwierdzić, czy można stworzyć warunki dla (rozmieszczenia – red.) misji pokojowej ONZ, aby kontrolować terytoria na wschodzie Ukrainy. To pozwoli odbudować zaufanie obu stron, da Ukrainie możliwość posunięcia się naprzód w realizacji porozumień mińskich, m.in. w zakresie przeprowadzenia wyborów, czego teraz nie może zrobić" – powiedział Volker.

Według jego słów USA, oprócz Rosji i Ukrainy, prowadzą dyskusje dyplomatyczne i koordynację z Francją i Niemcami, a także z Wielką Brytanią i Szwecją.

„Pięć razy od lipca byłem w Kijowie. Miałem dwa spotkania ze swoim partnerem Władysławem Surkowem. To bardzo mądry, poważny negocjator. Zobaczymy, czy uda nam się osiągnąć postęp. Spotkam się z nim po raz trzeci w Belgradzie 13 listopada. Po moim pierwszym spotkaniu z Surkowem było ciekawe zobaczyć, że Rosja poszła do ONZ i zaproponowała rozmieszczenie sił na wschodzie Ukrainy" – powiedział wysokiej rangi amerykański dyplomata.

„

Wyjaśnił, że rosyjska propozycja odnosiła się tylko do linii konfliktu i tylko po to, aby ochronić obserwatorów OBWE.Ale oczywiście, to zawsze byłą rosyjska pozycją. To nie było niespodzianką. To, co ciekawe, to to, że poszli do ONZ i w zasadzie coś zaproponowali. To ciekawa inicjatywa ze strony Rosji. Prowadziliśmy o tym rozmowy z Ukrainą, Francją, Niemcami, a także z Rosją. Chcielibyśmy zobaczyć, czy można rozwinąć dalej tę inicjatywę" – podkreślił Volker.

Jego zdaniem, „aby misja pokojowa była efektywna, konieczna jest kontrola nad całym spornym terytorium (w Donbasie) w celu obserwowania przemieszczania się broni ciężkiej i w celu kontroli strony ukraińskiej na granicy z Federacją Rosyjską".