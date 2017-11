Najgorsza drużyna piłkarska świata

Brazylijska drużyna piłkarska Ibis (oficjalna nazwa Ibis Sport Club) formalnie uważana jest za „najgorszy zespół na świecie". Ten „tytuł" zdobyła w 1980 roku, co pomogło jej trafić do Księgi Rekordów Guinnessa — 3 lata i 11 miesięcy bez żadnego zwycięstwa.

© Zdjęcie: Alfa Bank Piłkarskie graffiti w Moskwie

Pod koniec 2017 roku dla zespołu najwyraźniej nastała godzina chwały — Ibis nie przegrał siedmiu spotkań z rzędu. Ale nie ucieszyło to kibiców, a na Twitterze pojawiło się żartobliwe „oficjalne oświadczenie kierownictwa": „Jako karę za niepokonaną serię nie delegujemy naszych graczy do reprezentacji Brazylii".

Niektórzy kibice zareagowali na żart negatywnie, grożąc nawet, że przestaną kibicować drużynie. Dziennikarz, zajmujący się Instagramem Ibisa, oświadczył, że spali swoją koszulkę, jeśli „haniebna" — zwycięska — seria będzie nadal trwać.

W każdym razie w ćwierćfinale mistrzostw stanu Pernambuco drużyna z miasta Paulista przegrała wynikiem 3:2 z Decisão, co zawróciło na „normalne" tory klub.

Sputnik Brazylia poprosił o komentarz prezesa klubu Ozira Ramosa Júniora, który wyjaśnił, że tytuł „najgorszego zespołu świata" jest dziś mocnym i sprawdzonym chwytem marketingowym, a zespół w rzeczywistości nie jest zły.

— W Ibisie grają doświadczeni profesjonaliści, odpowiedzialni profesjonaliści. Niestety, tak się stało, że w naszej obecnej serii A2 w sezonie 2017 byliśmy liderami do samego końca, ale w decydującym pojedynku wygrał Decisão, który pokonał nas w mistrzostwach — powiedział szef klubu.

Jeśli chodzi o graczy i trenerów, a także kibiców, to wszyscy traktują tytuł „najgorszego zespołu" jako żart. Klub ma problemy, ale polegają one na czymś innym, twierdzi Ozir Ramos Júnior.

— Nie mamy sponsora. Osoby czy firmy, która pomogłaby nam. Tutaj, w Pernambuco, większość klubów serii A2 ma wsparcie ze strony administracji miejskiej. Nie mamy takiej przewagi — dodał. Jak podkreślił, „Ibis jest legendarnym zespołem, znakiem firmowym Pernambuco".

© Sputnik. Wladimir Piesnia Czy Polska będzie Mistrzem Świata?

„Spójrzcie na tych chłopców, przeszli do historii w 2017 roku. Pokonali siłę logiki i pragnienie tych, którzy kibicowali przegranej (co jest zrozumiałe: ten żart jest naszym klubowym folklorem). W tym roku nasz zespół nie wziął do ręki pucharu, ale nie potrzebujemy go: stał się mistrzem ducha sportu. Gra tych chłopców zagłuszyła krzyki kibiców, trenerów i graczy, którzy teraz będą musieli do końca życia pogodzić się z tym, że przegrali z „najgorszym zespołem świata". Mieliśmy jedną z najlepszych serii od 80 lat naszej historii. Niestety w niektórych meczach musieliśmy grać nawet przeciwko sędziom, ale to wszystko jest piłka nożna. Zespoły muszą pokonywać wiele trudności. Ale nawet nie mając wyraźnej struktury, znacznie awansowaliśmy w tych mistrzostwach. Nasz klub nie traci nadziei, że zostanie mistrzem i wejdzie do wyższej ligi. Nasza historia na tym się nie kończy. Już niedługo będzie więcej pozytywnych wiadomości i liczymy na wasze wsparcie, kibiców".

© Sputnik. Witalij Biełousów Warszawa: Operacja Mundial 2018 czas start

Wśród komentarzy pod postem są takie:

„Mamy nadzieję, że w przyszłym roku do drużyny zostaną przyjęci gorsi piłkarze, aby nie powtórzyło się to, co miało miejsce w tym roku, gdy zawodnicy mieli czelność wygrywać".

„Grają jak nigdy wcześniej, przegrywają jak zawsze".

„Ibis przegrał, poważnie?".