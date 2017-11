Putin: Rosjanie mają to w genach – są odporni na nacisk z zewnątrz

Prezydent Władimir Putin nazwał troskę o swój kraj i niechęć do nacisku z zewnątrz podstawą rosyjskiej państwowości i genetycznym kodem narodu, o czym powiedział na uroczystym przyjęciu na Kremlu w Dniu Jedności Narodowej.

W życzeniach Putin odniósł się do historii tego święta

Cztery wieki dzielą nas od tych dramatycznych wydarzeń, kiedy sam naród podniósł się przeciwko smucie i bezprawiu, pokonał wewnętrzne sprzeczności i zagrożenie z zewnątrz, wywalczył godność i niezależność państwa – powiedział prezydent.

Szef państwa zauważył, że "oddanie ojczyźnie połączyło wtedy ludzi z różnych warstw społecznych, ludzi różnej narodowości, różnej wiary".

Jedność i patriotyzm były dla narodu oporą i w trudnych latach, i przy rozwiązywaniu wielkich zadań. Wyjątkowy stosunek do ojczyzny, troska o nią, wierność prawdziwej przyjaźni i niechęć do nacisków z zewnątrz to podstawy konstrukcji rosyjskiej państwowości, nasz genetyczny i kulturowy kod – podkreślił prezydent.

Zauważył, że każdy naród przynosi światu swój unikalny dar, a w Rosji takim dziedzictwem jest wielowiekowe doświadczenie pokojowego współżycia ludzi różnych narodowości. "Nie ma drugiego tak wielkiego i różnorodnego państwa jak nasze" – powiedział prezydent.

Zachowanie różnorodności narodów Rosji, ich etnicznej i kulturowej odrębności, ma dla nas kluczowe znaczenie, tak samo jak i tradycje wzajemnego zaufania, zgody i bliskości. Właśnie to napełnia jedność narodu rosyjskiego szczególną siłą wewnętrzną – powiedział Putin.