W Iranie wyszła gra komputerowa o Trumpie

© Sputnik. Aleksandr Galperin Petersburg obchodzi 100. rocznicę rewolucji

Według informacji agencji, firma Studio Hiva wypuściła grę z okazji irańskiego święta – Narodowego Dnia Oporu Przeciwko Globalnej Arogancji. Tego dnia 4 listopada 1979 roku rewolucyjnie nastawiona młodzież zajęła ambasadę USA w Teheranie i wzięła na zakładników pracowników misji dyplomatycznej.

Jak informuje agencja Fars, w grze Trump zderza się z dwiema swoimi "najulubieńszymi rzeczami – pieniędzmi i rakietami, dopóki jedna z nich go w końcu nie zabije".

Radykalnie nastawieni studenci islamiści, nazywający siebie "uczniami Homeini" (lider Rewolucji Islamskiej), 4 listopada 1979 roku wzięli szturmem budynek ambasady Stanów Zjednoczonych pod pretekstem tego, że misja dyplomatyczna jest "gniazdem szpiegostwa i zmowy przeciwko Iranowi", rozbroili ochronę i wzięli na zakładników od 66 do 90 osób według różnych szacunków. Poprzedzała to dokonana w lutym tamtego roku Rewolucja Islamska, w rezultacie której obalono szacha Mohammeda Rezę Pehlewi i do władzy doszedł szyicki rząd z ajatollahem Homeini na czele. Część zakładników wypuszczono pod koniec listopada, większość została uwolniona po ponad roku.