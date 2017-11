Historia Medów i niesumienni uczniowie. USA szykuje się do powtórki z 11 września?

Terroryści zamierzają dokonać w USA zamachu, który pod względem skali będzie przypominać 11 września 2001 roku, o czym powiedziała p.o. ministra bezpieczeństwa narodowego USA Elaine Duke. Zresztą, sprecyzowała, "organizacje terrorystyczne, Państwo Islamskie i inne", obecnie przeżywają okres przejściowy. Dążą tylko do "zapewnienia sobie finansowania, pozostawania widocznymi i zachowania swojej liczebności".

O co chodzi w tej amerykańskiej paplaninie? "Okres przejściowy" – aż do mogiły – zapewniły terrorystom syryjskie wojska rządowe i rosyjskie siły powietrzne. A "okres przejściowy" w rozumieniu Stanów Zjednoczonych to najwyraźniej stworzenie pewnej alternatywnej dla ISIS organizacji, ale z podobnymi zadaniami. Taki rebranding, można powiedzieć. Najpierw amerykańskie służby specjalne stworzyły Al-Kaidę, potem ISIS, teraz na pewno pracują nad nowym projektem. A co? Tanio i efektywnie. W Afganistanie już dawno zapomnieli, że bywają spokojne dni. Tam już od kilku pokoleń żyją w epoce zwycięskiego pochodu amerykańskich wartości demokratycznych. Bliski Wschód też jest w ogniu. ISIS niby przestaje funkcjonować jako jednostka bojowa. Ale nie dzięki USA, a na przekór. Amerykanie są zajęci innymi sprawami, już nie pierwszy rok dzielą terrorystów na "sprawiedliwych" i "niesprawiedliwych", na sukinsynów swoich i obcych.

Wielu uprzedza, że igrać z ekstremistami to ryzyko dla Ameryki. Bzdura! Lekcja 11 września została najwyraźniej zapomniana. Historia niczego nas nie uczy. Jak w scenie autora humorystycznych opowiadań I. F. Gorbunowa (1831–1895). Nauczyciel historii dyktuje w klasie: "Historia Medów… historia… Medów…. Kropka i podkreślić. Od nowego wersu: wprowadzenie do historii Medów… Kropka i podkreślić. Od nowego akapitu: historia Medów… historia Medów… mglista i niezrozumiała. Od nowego akapitu: Koniec historii Medów. Kropka i podkreślić".

Może i historia niczego nie uczy, ona po prostu zabija swoich złych uczniów.

Zesztą, może Amerykanie i nie mają powodu do niepokoju? Przecież Elaine Duke mówi, że nowy zamach tylko będzie podobny do tego z 11 września. A w Ameryce lubią sequele. Teraz w Ameryce w jej kręgach politycznych najpopularniejsze "Santa Barbary" to wojna dyplomatyczna z Rosją, "rosyjscy hakerzy" i wojna z Koreą Północną na twitterze.

Już zapomniano o strzelaninie w Las Vegas, ale za to wszyscy radośnie cytują posłanie Trumpa do Kim Dzong Una. Już zapomniano bombardowaniu przez amerykańskie lotnictwo szpitala w afgańskim Kunduze, ale wszyscy omawiają hollywoodzkie molestowania seksualne. Nikt nie pamięta, że Berlin wzięły radzieckie wojska, ale wszyscy wiedzą, że II wś wygrali Amerykanie. Przykładów jest dużo i one niczego nie uczą.

Mówi się, że wszystkie te sensacje wymyśla się do tego, aby odciągnąć uwagę przeciętnego Amerykanina od prawdziwych problemów, akcji protestów i rewolucji. Bzdura! Rewolucje też już stały się taką "Santa Barbarą" dla wielu państw. Wystarczy wspomnieć Ukrainę. Tam znów miasteczko namiotowe, wezwanie do obalenia władzy (tym razem Poroszenki), gaz łzawiący i inne cuda nowego Majdanu.

Kapłan Francis Morgan słusznie zauważył: bóg nie nasyła na nas drugiego potopu, bo pierwszy okazał się nieskuteczny. Morgan był pierwszym nauczycielem Tolkiena. Uczeń swoją lekcję wyuczył, napisał długą sagę o hobbitach, władcach pierścienia… Niekończąca się historia. A teraz Hollywood, dławiąc się zadowoleniem i honorariami, produkuje sequele według tego przepisu. I wszyscy są zadowoleni…?