Trump: Iran zaatakował Arabię Saudyjską

© AP Photo/ Hani Mohammed Arabia Saudyjska zbombardowała stolicę Jemenu

„Moim zdaniem Iran zaatakował Arabię Saudyjską . Wiemy o tym, prawda? Widzieliśmy, że pocisk został wystrzelony. A nasze systemy go zestrzeliły” – powiedział prezydent na pokładzie samolotu w drodze do Tokio.

Saudyjska obrona powietrzna zniszczyła pocisk balistyczny na północnym wschodzie Rijadu. Jak poinformowały media, wystrzelili go powstańcy Huti z terytorium Jemenu.

Od 2014 roku w Jemenie trwa konflikt zbrojny pomiędzy wojskami rządowymi a rebeliantami Huti, którzy dążą do obalenia prezydenta Abd ar-Raba Mansura Al-Hadiego. Jedynie południową część kraju wraz z Adenem kontroluje rząd, uznawany przez społeczność międzynarodową i Rijad. Jednak jego władza jest w znacznej mierze iluzoryczna, co wykorzystują Państwo Islamskie i Al-Kaida. Huti kontrolują Sanę oraz rozległe terytoria na północy i zachodzie kraju. Saudyjczycy chcą, by całkowitą kontrolę nad krajem przejął prezydent Hadi.

Podejmowane przez ONZ próby zażegnania tego konfliktu w ramach procesu pokojowego zakończyły się niepowodzeniem.