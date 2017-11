W „szwedzkich Pompejach” znów znaleziono krwawe złoto

Miasteczko Sandby Borg na wyspie Olandia jest nazywane szwedzkimi Pompejami. Już po raz drugi odnaleziono tu wartościowe artefakty ze złota. To złoto, zdaniem archeologów, jest jednym z ewentualnych powodów tajemniczej, niewytłumaczalnej rzezi, do której doszło tutaj 1500 lat temu.

Sandby Borg jest jednym z piętnastu okrągłych fortów z IV-V wieku na wyspie Olandia. W 2010 roku pracownicy muzeum krajoznawczego w Kalmarze zostali ostrzeżeni przed nielegalnymi poszukiwaczami skarbów w Sandby Borgu. Muzeum wysłało na miejsce archeologiczną „grupę szybkiego reagowania” z pięciu osób. W pierwszym tygodniu archeolodzy odkryli pięć skrytek z cennymi artefaktami, wśród których znalazły się pozłacane, srebrne i brązowe fibuły misternej roboty, dziesiątki pereł, pierścienie, srebrne dzwoneczki, szklane paciorki w technice millefiori…

Znalezione artefakty sugerowały, że archeolodzy natknęli się na bardzo ciekawą historię i postanowiono kontynuować wykopaliska. W 2011 roku natrafili tam na pierwsze ludzkie szczątki: dwa szkielety ze śladami gwałtownej śmierci. Pokojowa historia handlowa zaczęła przybierać inną formę. Później badacze odnaleźli wiele ludzkich szczątków – wszystkie świadczące o gwałtownej śmierci. W 2014 roku w szwedzkich Pompejach znaleziono pierwsze złoto – wartościową monetę – rzymski solid wybity za rządów cesarza Walentyniana III.

W 2017 roku archeolodzy ogłosili znaleziskiem roku krwawe złoto – kolejny solid i dwa kobiece pierścienie. Jednak wszystkie odnalezione szkielety należały do mężczyzn, dzieci i podrostków – ani jednego żeńskiego. Brak kobiet wśród ofiar w Sandby Borgu jest jedną z zagadek wymarłej osady.

W ciągu ośmiu lat wykopalisk archeolodzy wielokrotnie zmieniali swoje hipotezy, co się tam mogło wydarzyć. Jednak pewne fakty udało się ustalić.

Naukowcy uważają, że w Sandby Borgu mieszkali byli żołnierze rzymskiej armii, którzy wrócili do swojej ojczyzny. Prawdopodobnie nie przybyli z pustymi rękoma, a przywieźli ze sobą wynagrodzenie. W sumie w Sandby Borgu znaleziono 360 złotych monet.

W taki razie co się wydarzyło 1500 lat temu? Naukowcy do tej pory gubią się w domysłach. Być może powodem masakry w Sandby Borgu było złoto?

Szwedzi uważają, że to, co się stało w Sandby Borgu nie ma analogii w historii starożytnej. Znalezisko wskazuje na to, że masakry dokonali sąsiedzi z wyspy. Jednak badaczom nie udało się określić motywu zbrodni. Ponadto w miarę trwania wykopalisk ugruntowało się przekonanie, że fort nie został napadnięty. Zachowały się nienaruszone skrytki z wartościowymi przedmiotami. Dzieci i wyrostków wolano zamordować. Jednak napastnicy nie zabrali bydła, które umarło z głodu. Mordercy nie próbowali nawet zatrzeć śladów – fort nie został podpalony, co nie zgadza się z „ogólnie przyjętą” w tamtych czasach praktyką napadów rozbójniczych. Jacyś ludzie przybyli do Sandby Borgu, wymordowali wszystkich mieszkańców i odeszli, aby więcej nie wracać.

Archeolodzy natknęli się na kolejne budzące grozę „pozdrowienie” ze strony morderców: w ustach dwóch ofiar znaleziono ogromne owcze zęby. Być może jest to w jakiś sposób związane ze śmiercią danej osoby. W Skandynawii powszechne były wariacje na temat starogreckiego mitu o Charonie, przewoźniku zmarłych dusz. Do ust zmarłego wkładano monetę, aby ułatwić mu przejście do świata zmarłych. W tym przypadku owcze zęby mogły wyrażać przeciwną intencję, a mianowicie pozbawić zmarłego możliwości przejścia poprzez włożenie mu do ust czegoś obraźliwego i poniżającego jego godność nawet po śmierci.

Wydaje się, że celem morderców nie było wcale złoto…

Naukowcy zastanawiają się, dlaczego znaleźli wiele damskich ubrań, ale wśród zwłok nie ma ani jednej kobiety. Dlaczego nikt nie pochował ciał? Dlaczego później nikt nie wrócił do Sandby Borgu? Być może odwiedzanie tego miejsca było zakazane? Interesujący szczegół – współcześni mieszkańcy wyspy nie pozwalają dzieciom bawić się tam, bo jest to niebezpieczne i przeklęte miejsce.

Mrocznego spokoju Sandby Borgu nikt nie naruszał od 1500 lat. A teraz dziennikarze piszą o „szwedzkich Pompejach”, a naukowcy są skłonni się z nimi zgodzić. Epoka i okoliczności są różne, ale analogia bezpośrednia: życie, które zostało gwałtownie przerwane przez straszne wydarzenie, oraz miejsce, które przez wieki przechowywało pamięć o tragedii. Takie odkrycia zdarzają się niezwykle rzadko.

Jednak jeśli Pompeje są odkopywane od kilku wieków, to Sandby Borg wyłonił się przed współczesnymi badaczami w niczym niezmąconej postaci jako przykład bezlitosnej agresji.

Co było powodem szaleństwa w Sandby Borgu – zemsta, zawiść, kara za świętokradztwo lub zbrodnię – naukowcy są zdeterminowani, aby wyjaśnić zagadkę „szwedzkich Pompejów”.