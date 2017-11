Niebezpieczne substancje chemiczne odnalezione w Dajr az-Zaur

Syryjscy wojskowi znaleźli w Dajr az-Zaur samochód z materiałami wybuchowymi, w którym znajdowała się także amunicja z substancjami chemicznymi. O znalezisku poinformował korespondent agencji RIA Novosti, znajdujący się na miejscu.

Na auminicji była informacja, że znajdujące się w niej substancje chemiczne mogą być wykorzystywane tylko w laboratoriach i nie powinno się ich wykorzystywać w celach medycznych.