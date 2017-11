Tajna radziecka broń może obronić Rosję przed USA

Odpowiedzią Rosji na ewentualne wystąpienie USA z Układu o całkowitej likwidacji pocisków rakietowych pośredniego zasięgu może być reaktywacja produkcji zmodernizowanych rakiet „Kurier" — przekazało tygodnikowi „Wojenno-promyszliennyj kurier" źródło w sektorze kosmiczno-rakietowym.

„Jeśli Amerykanie powrócą do rozmieszczania w Europie pocisków balistycznych pośredniego zasięgu, tak jak to miało miejsce przed wejściem w życie danego układu, będzie to oznaczać, że czas lotu pocisku amerykańskich rakiet balistycznych do rosyjskich strategicznych obiektów na europejskiej części terytorium zmniejszy się do siedmiu — dziesięciu minut" — zauważa rozmówca.

W takim przypadku Rosja może rozmieścić w Arktyce środki rażenia. Wówczas czas lotu rosyjskich pocisków do amerykańskich obiektów strategicznych będzie wynosić zaledwie kilka minut. W charakterze broni źródło sugeruje wykorzystanie Kurierów.

Międzykontynentalna rakieta balistyczna na paliwo stałe Kurier 15Ż59 (według klasyfikacji NATO — SS-X-26) jest niewielka pod względem długości (11,2 m.) i masy (15 ton), dzięki czemu może bazować w różnych miejscach. Broń wykorzystano w sumie cztery razy, prace nad pociskiem zakończono w 1991 roku po tym, jak 6 października między ZSRR i USA doszło do podpisania Układu o całkowitej likwidacji pocisków rakietowych pośredniego zasięgu.