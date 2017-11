Prawdy i mity o rewolucji

© AP Photo/ Pavel Golovkin Ile kosztuje zdjęcie z Leninem

Jest to wspólny projekt kulturalny Rosji i Holandii — uczestniczy w nim holenderskie biuro projektowe które stworzyło makietę i cały wystrój wystawy. Jej głównym kolorem jest oczywiście czerwony, którym sale Pałacu Zimowego są dosłownie „przepełnione". Holendrzy zbudowali również specjalne 13-metrowe ściany z wycinkami z gazet i starymi zdjęciami, które mają za zadanie oddać atmosferę tamtych dni. Jak powiedział szef biura projektowego, jego pracownicy chcieli pokazać gościom, że „nie tylko historia Rosji, ale również historia całego świata zmieniała się właśnie tutaj i w tym celu zbudowano tak duże ściany, aby widzowie mogli wyobrazić sobie skalę (tamtych —red.) wydarzeń historycznych".

Dużą rolę odgrywają również gigantyczne ekrany multimedialne, na których można obejrzeć historyczną kronikę filmową, zamontowane dosłownie we wszystkich salach Pałacu Zimowego. Co ciekawe stała ekspozycja Ermitażu nie została praktycznie zmieniona, dopełniono ją jedynie tematyką rewolucyjną. I to połączenie jest bardzo ważne — powiedział przed otwarciem wystawy dyrektor Państwowego Muzeum Ermitażu Michaił Piotrowski:

„Wystawa mieści się we wszystkich paradnych i nie tylko paradnych salach Pałacu Zimowego , nie ma ona odrębnego miejsca, ponieważ nie jest to do końca wystawa — to „Mówiący Pałac". Pomagamy murom, które pamiętają rosyjską historię, opowiedzieć o tym, co działo się w 1917 roku. Chcieliśmy zorganizować taką wystawę właśnie w tych budynkach historycznych, które cudem przetrwały w najbardziej niebezpiecznych czasach. Można tutaj oceniać historię i mówić o historii, o tym co nazywane jest historią: czyli o przeszłości. Nie próbujemy określać, kto miał rację, a kto był winny, to historia, o której opowiadamy bez emocji. Wówczas panowała atmosfera totalnego chaosu i podjęliśmy próbę ukazania wszystkich stron rewolucji tak, jak ludzie odczuwali ją w tamtym czasie" — powiedział Piotrowski.

Na wystawie zaprezentowanych zostało 250 eksponatów z petersburskich muzeów. Są one bezpośrednio związane nie tylko z wydarzeniami październikowymi 1917 roku, ale również z rewolucją lutową i I wojną światową, kiedy prawie we wszystkich salach pałacowych, także w uroczystej Sali Gieorgiewskiej zorganizowano lazaret, o czym wystawa również opowiada. Przedstawiono także wydarzenia, do których doszło po przewrocie. Wiadomo na przykład, że od razu po areszcie Rządu Tymczasowego, żołnierze rewolucyjni i marynarze rozbiegli się po pałacu w poszukiwaniach carskiego złota i biżuterii, a osobiste pokoje carskie zostały splądrowane. Na wystawie można także obejrzeć fotografie rozgrabionych pomieszczeń, które wykonał dworski fotograf, zniszczone rzeczy osobiste oraz podziurawiony bagnetami portret Aleksandra II.

Ciekawa historia jest związana z podwójnym portretem cara Mikołaja II i Lenina. W jednej ze szkół wisiał portret Lenina, namalowany przez zapomnianego radzieckiego artystę w 1924 roku, od razu po śmierci wodza. Pewnego razu uczniowie wygłupiali się tuż obok obrazu, w wyniku czego portret spadł i uległ zniszczeniu. Nikt nie oddał go do naprawy, jego restauracją zajęto się dopiero w 2013 roku. Niespodziewanie odkryto wtedy, że na odwrotnej stronie płótna widnieje zamalowany portret Mikołaja II, wykonany w roku jego koronacji. Właśnie w ten sposób ci zaciekli wrogowie „połączyli się plecami" w tym podwójnym portrecie, który został odrestaurowany z dwóch stron.

Wystawa w Ermitażu ma jeszcze jedno specjalne zadanie — rozwianie mitów o rewolucji i w związku z rewolucją. Pod tym względem bardzo ciekawa jest część wystawy, którą nazwano: „Siergiej Eisenstein. Październik w Pałacu Zimowym". Jest to rekonstrukcja historii pracy Siergieja Eisensteina i Grigorija Aleksandrowa nad filmem z 1927 roku pt.„Październik". Dla kolektywnej pamięci kilku pokoleń radzieckich obywateli ten film miał ogromne znaczenie. Tłum, który biegnie przez plac aby szturmować Pałac Zimowy, marynarz, który przeciska się przez główną bramę, strzelanina na schodach paradnych — wszystko to było odbierane jako kronika historyczna. A była to tylko heroiczna legenda — powiedział kierownik wydziału sztuki współczesnej Ermitażu Dmitrij Ozierkow.

„Film «Październik» był poświęcony 10. rocznicy rewolucji i tak naprawdę stworzył o niej największe mity. Oczywiście reżyserowie rozmawiali z różnymi konsultantami i świadkami tamtych wydarzeń. Wszyscy próbowali poprawiać Eisensteina, jednak Pałac Zimowy wywarł na nim ponoć tak ogromne wrażenie, że zmienił pierwotny scenariusz. Chciał uczynić to miejsce sakralnym dla nowej Rosji, wyrazić więcej emocji, ekspresji, aby nikt nie miał wątpliwości, że było to wydarzenie epokowe! Na wystawie goście mają możliwość porównania tego, co się wydarzyło i tego, co pokazał na ekranie Eisenstein. Od tamtej pory stosunek do rewolucji się zmienił. Doszło do niej 100 lat temu i nie wiadomo, jak się do niej ustosunkować — czy należy ją świętować, czy też opłakiwać. I obecnie bardzo ważne jest, aby przedstawiać rewolucję z różnych punktów widzenia, odnajdować prawdziwe informacje i porównywać je z innymi. Poszukiwanie prawdy jest teraz bardzo potrzebne.

Wydaje mi się, że właściwa rozmowa o rewolucji to taka rozmowa, która rozpatruje i omawia prawdziwą historię, związaną z rewolucją i tworzeniem mitów na jej temat" — uważa Dmitrij Ozierkow.

Wystawa „Tutaj tworzyła się historia" w petersburskim Ermitażu będzie otwarta do 4 lutego 2018 roku.