Amerykański sprzęt ma obronić Japonię przed Koreą Północną

Japonia będzie z łatwością zestrzeliwać północnokoreańskie rakiety przelatujące nad jej terytorium, jak tylko zakończona zostanie transakcja kupna nowego sprzętu od Stanów Zjednoczonych. Z takim oświadczeniem wystąpił w poniedziałek prezydent Donald Trump na wspólnej konferencji prasowej z japońskim ministrem Shizno Abe.

„Będą mogli je zestrzeliwać, kiedy zakończą zakup nowego sprzętu od USA. Z łatwością będą mogli to uczynić, tak jak my to uczyniliśmy parę dni temu nad terytorium Arabii Saudyjskiej" — zauważył amerykański prezydent.

Na wspólnej konferencji prasowej w Tokio premier Japonii oświadczył, że jego kraj zamierza kupować więcej broni od USA w kontekście zaostrzającej się sytuacji w regionie związanej z aktywnością Korei Północnej.

„Jakościowo i ilościowo musimy zwiększać nasze zdolności obronne. W związku z tym myślę, że będziemy zakupywać więcej broni od USA" — podkreślił Abe.