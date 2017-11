Plany dyskredytacji Półwyspu Krymskiego opracowywane przez specjalne centrum pod Kijowem zostały wykryte na czas — oznajmił w wywiadzie dla RIA Novosti wicepremier krymskiego rządu Dmitrij Połonski.

Wcześniej szef Krymu Siergiej Aksionow oskarżył Kijów i państwa Zachodu o rozpętanie przeciwko regionowi zakrojonej na dużą skalę wojny informacyjnej i zaangażowanie w pracę wywrotową Krymian, którzy opuścili półwysep.

„Tym wszystkim dowodzi centrum stworzone pod Kijowem w celu dyskredytacji władz rosyjskich i krymskich oraz w ogóle wszystkich procesów zachodzących w Republice Krymu i Rosji w ogólnym zarysie” — powiedział w wywiadzie dla RIA Novosti Połonski. Połonski podkreślił, że kuratorami centrum są ukraińskie i zachodnie służby specjalne. Według niego kampania na rzecz dyskredytacji Krymu jest już widoczna na stronach różnych portali i w serwisach społecznościowych.

„Powinniśmy zrobić wszystko co od nas zależy w celu zneutralizowania tego zagrożenia. Wszyscy, którzy uczestniczą w tym schemacie, już się ujawnili, dlatego zostali od dawna zidentyfikowani. Myślę, że plan dyskredytacji Krymu z góry jest skazany na porażkę. Nasze zadanie polegało na tym, by na czas to wykryć, moim zdaniem zrobiliśmy to bardzo skutecznie” — podkreślił Połonski.