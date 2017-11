Nowy nabytek Floty Oceanu Spokojnego

Specjaliści oddziału ratunkowego Floty Oceanu Spokojnego przyjęli do eksploatacji kuter bazę nurków nowej generacji „SMK-2177”, powiedział szef wydziału informacyjnego służby prasowej Wschodniego Okręgu Wojskowego ds. Floty Oceanu Spokojnego Nikołaj Woskresenski.

„Wielofunkcyjny kuter modułowy «SMK-2177» to drugi okręt w serii trzech kutrów projektu 23370M. Został zbudowany dla Floty Oceanu Spokojnego i zwodowany w sierpniu tego roku” — powiedział.

Woskresenski zaznaczył, że okręt został opracowany na podstawie projektów kutrów modułowych, które dobrze sprawdziły się podczas służby we Flocie Czarnomorskiej, Flocie Bałtyckiej i Flotylli Kaspijskiej.

Udoskonalony „SMK-1277” ma poprawioną żeglowność i zwiększoną prędkość, ulepszone warunki zamieszkania, bardziej zaawansowany kompleks nurkowy. Przeznaczony jest do wykonywania prac poszukiwawczych, ratowniczych i podwodno-technicznych w punktach bazowania sił marynarki wojennej na otwartych redach, w tym do zapewnienia nurkowania do 45 metrów. Opracowanie projektu okrętu przeprowadzono w Biurze Konstrukcyjnym „Kampo” w Oriechowo-Zujewie w obwodzie moskiewskim.

Według Woskresenskiego za kilka dni we Władywostoku odbędzie się ceremonia podniesienia flagi na nowym kutrze.