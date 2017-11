W niedzielę Chiny wystrzeliły na orbitę dwa pierwsze satelity narodowego systemu nawigacyjnego BeiDou-3 („Wielka niedźwiedzica”). Satelity te uzupełnią istniejącą już orbitalną grupę systemu BeiDou.

Rakieta nośna „Changzhen-3V” z satelitami została wystrzelona z kosmodromu „Xichang”, który znajduje się w południowej chińskiej prowincji Syczuan. Według Chińskiej Agencji Kosmicznej, jak donosi stacja „Podmoskowie 360 ​​°”, oba satelity — pierwsze w trzeciej generacji systemu — z powodzeniem osiągnęły obliczone orbity.

Obecnie system nawigacyjny BeiDou składa się z 23 satelitów, które zapewniają precyzyjne pozycjonowanie na terytorium Chin i pobliskich krajów. Do 2020 roku planowane jest zwiększenie liczby satelitów „Wielkiej niedźwiedzicy” do 30, zapewniając możliwość globalnego pozycjonowania, co sprawi, że chiński system stanie się konkurentem amerykańskiego GPS i rosyjskiego GLONASS.