Arabia Saudyjska: Iran nas zaatakował, mamy prawo odpowiedzieć

Arabia Saudyjska uważa wystrzelenie z terenów Jemenu pocisku w kierunku Rijadu za akt agresji ze strony Iranu, który w przyszłości może być uznany za akt wypowiedzenia wojny — czytamy w oświadczeniu arabskiej koalicji w Jemenie przekazanym przez państwową agencję informacyjną SPA.

© AFP 2017/ Mohammed Huwais Wystrzelenie pocisku z Jemenu w Arabię Saudyjską to odwet Huti

W związku z tym Arabia Saudyjska ogłosiła, że ma prawo do samoobrony i adekwatnej odpowiedzi Iranowi.

„Dowództwo koalicji uważa, że to (wystrzelenie pocisku — red.) oburzający akt agresji ze strony Iranu, który w przyszłości może być odebrany jako akt wypowiedzenia wojny Królestwu Arabii Saudyjskiej. Potwierdza to tym samym legalne prawo królestwa do obrony swojego terytorium i swojego narodu zgodnie z artykułem 51 Karty Narodów Zjednoczonych (o prawie do samoobrony — red.)" — głosi oświadczenie wojskowych.

„Dowództwo potwierdza także, że Królestwo zastrzega sobie prawo do odpowiedzi Iranowi we właściwym czasie i we właściwy sposób, zgodnie z prawem międzynarodowym i w oparciu o prawo do samoobrony, w tym do obrony terytorium, narodu i interesów życiowych, co utrwalono w międzynarodowych porozumieniach i konwencjach, w tym także w Karcie Narodów Zjednoczonych" — czytamy w dokumencie.

© AFP 2017/ Fabrice Coffrini Obywatel Robot

Koalicja oświadczyła także, że dostawy broni dla jemeńskich powstańców naruszają rezolucję 2216 Rady Bezpieczeństwa ONZ, i wezwała organizację, a także wspólnotę międzynarodową to „podjęcia działań" wobec Iranu.

Sąsiadujący z Arabią Saudyjską Jemen od 2014 roku pogrążony jest w konflikcie wewnętrznym. W konfrontacji uczestniczą z jednej strony Huti z szyickiego ruchu „Ansar Allah" i lojalna wobec byłego prezydenta Alego Abd Allaha Saliha część armii, a z drugiej strony wojska rządowe i ruch powstańczy, zwolennicy prezydenta Abdy Rabbuha Mansury Hadiego. Od 2015 roku arabska koalicja na czele z Arabią Saudyjską udziela wsparcia siłom prorządowym. Uważa się natomiast, że Husytom, którzy kontrolują stolicę Jemenu i znaczną część państwa, niejawnego wsparcia udziela Iran.