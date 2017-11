Niemcy wróżą rozpad Unii Europejskiej

Analitycy Ministerstwa Obrony Niemiec nie wykluczają rozpadu Unii Europejskiej oraz pełnej przebudowy istniejącego światowego porządku. Świadczy o tym raport „Strategiczna Prognoza — 2040”, który trafił do dyspozycji dziennikarzy Der Spiegel.

W 102-stronicowym dokumencie eksperci Bundeswehry przedstawili kilka scenariuszy rozwoju sytuacji na arenie międzynarodowej w ciągu najbliższych 20 lat. Najbardziej negatywny dla UE i Niemiec scenariusz przewiduje „wiele konfliktów” na tle kilku dekad niestabilności politycznej i gospodarczej.

„Rozszerzanie UE zatrzymało się, coraz więcej krajów opuszcza wspólnotę… Europa straciła swoją globalną konkurencyjność. Coraz bardziej nieuporządkowany, chaotyczny, nękany konfliktami świat całkowicie zmienia otoczenie Niemiec i UE w zakresie polityki bezpieczeństwa” — to zdaniem niemieckich analityków jest najgorszy wariant rozwoju sytuacji.

Drugi negatywny scenariusz zakłada podział Europy na dwa bloki, które stopniowo oddalają się od siebie zarówno ekonomicznie, jak i społecznie i politycznie. W tym scenariuszu kraje Europy Wschodniej stopniowo przechodzą na orbitę rosyjskich wpływów, co tłumaczy się ich zależnością od dostaw nośników energii, piszą analitycy.

Inny scenariusz przewiduje „porażkę globalizacji”, co według Bundeswehry będzie końcem „europejskiej iluzji”. To, zdaniem ekspertów, doprowadzi do ostrej aktywizacji polityki zagranicznej Rosji i Chin oraz alienacji UE od partnerów transatlantyckich.

Pozytywne prognozy („Globalny Zachód” i „Pokojowa przestrzeń”) obejmują wzrost współpracy w ramach UE i rozszerzenie wspólnoty, budowanie partnerskich relacji z sąsiadami oraz pomyślny rozwój procesów rynkowych na całym świecie.

„Tajny raport Ministerstwa Obrony zasługuje na szczególną uwagę. Ten oficjalny dokument wyraźnie wskazuje na możliwy rozpad UE i na to, jak to wydarzenie wpłynie na bezpieczeństwo Niemiec. Jednocześnie wyznacza strategiczne scenariusze, na które powinna orientować się Bundeswehra” — podsumowują dziennikarze.