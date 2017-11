Nowy rosyjski sprzęt do walki z bronią chemiczną

Ministerstwo Obrony poinformowało, kiedy na zbrojenie trafią maszyny do rozpoznania chemicznego.

Seryjna dostawa maszyn chemicznego i radiacyjnego rozpoznania RHM-5M do wojsk rozpocznie się w 2018 roku, poinformował Departament Informacji i Komunikacji Masowej Ministerstwa Obrony Rosji.

„Teraz pierwszy model RHM-5M (maszyna chemicznego i radiacyjnego rozpoznania) trafił co kontrolowanej eksploatacji do tulskiej jednostki Wojsk Powietrzno-Desantowych. Seryjna produkcja RHM-5M i dostawa do wojska zaplanowana jest od 2018 roku” — czytamy w komunikacie.

Zaznaczono, że nowy model jest wyposażony w nowoczesny automatyczny system meteorologiczny, który zdolny jest określić prędkość i kierunek wiatru, temperaturę powietrza i gruntu, ciśnienie atmosferyczne i stopień pionowej stabilności powietrza w czasie rzeczywistym, a następnie przedstawić dane dowódcy pojazdu. Załoga samochodu składa się z czterech osób, czytamy w wiadomości.

Ponadto RHM-5M jest w stanie zdalnie wykrywać obecność substancji toksycznych w powietrzu, prowadzić radiacyjny chemiczny i biologiczny wywiad tras z późniejszym naniesieniem sytuacji na elektroniczną mapę obszaru i transmisję danych wywiadu do zautomatyzowanego systemu dowodzenia wojskami.