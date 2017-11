Moskwianki zwlekają, Czeczenki rodzą

Ochoczo rodzą tylko kobiety na Czukotce i w Czeczenii. Największy spadek liczby urodzeń notowany jest w Moskwie i Tatarstanie. Eksperci wyjaśniają, że wielu Rosjan nie rezygnuje z dzieci, gdyż nie ma pewności, że sytuacja gospodarcza w kraju ulegnie zmianie na lepsze — donosi Gazeta.ru.

Pokolenie urodzone w latach 90. nie chce rodzić dzieci. Zgodnie z danymi Rosstatu w okresie od stycznia do września tego roku urodziło się tylko 1 mln 272 tys. dzieci, podczas gdy w ubiegłym roku 1 mln 435 tys. Tym sposobem w przeciągu dziewięciu miesięcy na świecie pojawiło się o 164 tys. mniej dzieci, co stanowi 11,5%. Jeśli w ubiegłym roku na tysiąc osób rodziło się 13 dzieci, to w tym roku — 12.

O tym, czy zaczął się w Rosji globalny spadek narodzin, będzie można sądzić w perspektywie długoterminowej — na przestrzeni 5-10 lat. Ale patrząc na dane Rosstatu, już teraz daje się zauważyć spadek — mówi wicedyrektor Instytutu Gospodarki Światowej i Stosunków Międzynarodowych RAN Jewgienij Gontmacher.

„Kluczowym faktorem spadku urodzeń jest zmniejszenie liczby kobiet w wieku rozrodczym" — mówi rosyjski resort pracy.

Najbardziej fatalnie wygląda sprawa w Moskwie, gdzie od stycznia do września tego roku na świat przyszło o 8,5 tys. mniej dzieci. Na drugim miejscu znalazł się Tatarstan.

W ciągu dziewięciu miesięcy tego roku urodziło się o 6,3 tys. mniej dzieci. W ubiegłym roku w regionie na świat przyszło prawie 43 tys. dzieci, w tym roku — około 36 tys. Na trzecim miejscu w rankingu regionów, których mieszkanki rezygnują z dzieci, znalazł się obwód moskiewski.

W okresie od stycznia do września na świat przyszło o 6 tysięcy mniej dzieci.

Liczba urodzeń spadła też znacząco w „północnej stolicy" Rosji — Petersburgu. Według danych Rosstatu w ciągu dziewięciu miesięcy tego roku na świat przyszło o prawie 5 tys. mniej dzieci.

Co więcej, silny spadek urodzeń zaobserwowany został w kraju krasnodarskim, republice Baszkorstan, obwodzie swierdłowskim i czelabińskim (ilość urodzeń spadła tu o ponad 5 tysięcy).

Wskaźniki urodzeń poprawiły się tylko w dwóch rosyjskich regionach — Czukockim Okręgu Autonomicznym i Czeczenii.

Na Czukotce w ciągu dziewięciu miesięcy tego roku wzrost urodzeń wyniósł 2,1%. Ale jeśli przyjrzeć się liczbom całkowitym, to wzrost urodzeń na Czukotce nie był znowuż taki duży. W ubiegłym roku w regionie na świat przyszło 512 dzieci, w tym roku — 523.

Liczba kobiet w wieku rozrodczym na Czukotce nie jest znowu taka duża, zbyt niewielka społeczność, dlatego tam statystyka może balansować to w jedną, to w drugą stronę pod wpływem jakichś lokalnych faktorów — tłumaczy Jewgienij Gontmacher.

W Czeczenii liczba urodzeń wzrosła przez ostatnie dziewięć miesięcy o 0,5% — urodziła się tam o 115 dzieci więcej, niż w ubiegłym roku. W okresie od stycznia do września 2017 roku na świat przyszło 22 tysięcy 37 dzieci, a w 2016 roku w analogicznym okresie — 21 tysięcy 922.