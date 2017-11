Ukraińska spółka energetyczna oświadczyła o zamknięciu dostaw wody do Ługańska.

Ukraińskie przedsiębiorstwo "Ługański Związek Energetyczny" odłączy prąd w Pietrowskiej Stacji Pompowej na Kanale Popasnianskim, co doprowadzi do zamknięcia dostaw wody do półmilionowego Ługańska i niekontrolowanych przez Kijów terytoriów Donbasu.

Firma wyjaśniła na Facebooku, że podejmie takie kroki z powodu zadłużenia kanału, które sięga około 5,8 miliona dolarów. Według danych przedsiębiorstwa, większość długu powstała z powodu niepłacenia przez proklamowaną w trybie jednostronnym ŁRL.

Pod koniec sierpnia "Ługański Związek Energetyczny" oświadczył, że nadchodząca zima będzie dla obwodu ługańskiego katastrofalną. Wówczas firma wytłumaczyła taką perspektywę brakiem środków do przygotowania sieci elektrycznych i sprzętu na sezon zimowy oraz masowymi zwolnieniami wykwalifikowanych pracowników.

"Ługański Związek Energetyczny" zapewnia dostawy energii elektrycznej na terytorium obwodu ługańskiego. W skład bazy technicznej wchodzą sieci wysokiego napiecia i stacje transformatorowe zarówno na terytoriach kontrolowanych, jak i niekontrolowanych przez Kijów.